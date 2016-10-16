Переговоры по Сирии в Швейцарии закончились безрезультатно

По словам Керри, в Лозанне обсудили несколько новых идей.
Государственный секретарь США Джон Керри сообщил журналистам, что переговоры были напряженными, и участникам удалось обсудить ряд новых идей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил переговоры как конструктивные и отметил, что участникам удалось обсудить "несколько интересных идей", а также договориться о продолжении консультаций в ближайшие дни.
Как сообщил журналистам глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, мнения участников переговоров разделились относительно первоначальных задач в Сирии: добиться прекращения огня или отделения террористических группировок от умеренной оппозиции.
В многосторонних переговорах принимали участие госсекретарь США Джона Керри, глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Иордании, Египта и Ирака.
Напомним, 10 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля к возобновлению сотрудничества с США по урегулированию сирийского конфликта.
Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.
Кроме того, в Госдепартаменте и Белом доме неоднократно поднимали вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.
Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA , РИА Новости , ТАСС , Русская служба Би-би-си ,