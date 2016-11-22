Переговоры по объединению Кипра завершились безрезультатно

Турки и греки не смогли договорится по территориальным вопросам.

Переговоры по объединению Кипра провалились commons.wikimedia.org

Переговоры по объединению Кипра , которые проходили между руководством турецкой и греческой частей острова, завершились без какого-либо результата и возобновятся ли они в дальнейшем – пока неизвестно. О провале переговоров, которые проходили в Швейцарии, заявили их участники вечером в понедельник, 21 ноября, информирует DW.

"Это никого не устраивает. Мы совершенно недовольны итогом", - сообщил о переговорах представитель правительства Кипра Никос Христодулидис.

Президент Кипра Никос Анастасиадис, относящийся к греческим киприотам, а также лидер турецких киприотов Мустафа Акинчи не смогли преодолеть разногласия по территориальному вопросу.

Переговоры по объединению Кипра начались в Швейцарии еще 7 ноября и проходили при посредничестве ООН.

Этот раунд переговоров был посвящен вопросу возврата земель грекам-киприотам, покинувших свои дома в 1974 году вследствие военного конфликта на острове.

Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением.

Президент Республики Кипр заявил, Кипр будет блокировать процесс вступления Турции в ЕС. По его словам, переговоры не начнутся, пока Анкара не признает суверенитет острова.