Передачу президентских полномочий Трампу будет курировать Пенс

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В переходную команду новоизбранного президента вошли Бен Карсон и Руди Джулиани.

Трамп включил в состав переходной команды своих детей Эрика, Иванку и Дональда-младшего shawsblog2011.blogspot.com

Переходную компанду избранного президента СШАвозглавит будущий вице-президент Майк Пенс. В нее также войдут нейрохирург Бен Карсон, проигравший Трампу праймериз, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и другие близкие к Трампу члены Республиканской партии.

"Избранный вице-президент Майк Пенс станет председателем президентской переходной команды, а в исполнительный комитет в качестве вице-председателей войдут доктор Бен Карсон, губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич, генерал в отставке Майкл Флинн, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и сенатор Джеф Сешнс", – сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте переходной администрации Трампа в пятницу, 11 ноября.

Кроме того, в состав переходной команды также войдут конгрессмены от штата Пенсильвания Лу Барлетта и Том Марино, конгрессмен от Теннеси Марша Блэкберн, конгрессмен от Нью-Йорка Крис Коллинс, конгрессмен от Калифорнии Дэвин Ньюнс, председатель Республиканского национального комитета Рейнс Прибус, а также дети победителя президентских выборов Эрик, Иванка и Дональд-младший.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники в окружении Трампа, Пенсу также доверят подбор кандидатов на должности в новой президентской администрации. По данным издания, на кандидатуре Пенса остановились из-за его опыта и связей в Вашингтоне. Ранее переходную команду возглавлял губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

Раніше екс-посол США в Україні Стівен Пайфер спрогнозував, що після перемоги Трампа Державний департамент можуть очолити колишній спікер Палати Представників Конгресу Ньют Гінгріч або сенатор від штату Теннессі Боб Коркер, а міністром оборони, ймовірно, стане молодший сенатор від штату Алабама Джеф Сешнс.

Перед виборами, Пайфер зауважував у коментарі для DT.UA, що в разі перемоги Трампа на виборах, американська політика зміниться не лише щодо України, а й щодо Європи і союзників по НАТО.

А експерт Atlantic Council Адріан Каратницький в інтерв'ю для DT.UA сказав, що хоч президент США і має значну владу у формуванні закордонної політики, це не означає, що він не контрольований і може робити все, що заманеться. В Конгресі лишаються "рейганівські яструби" серед республіканців. Вірогідно вони об'єднаються з демократами і будуть стримувати одіозного президента Трампа.