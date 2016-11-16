Перед задержанием Улюкаев написал заявление об отставке – СМИ

На министра экономразвития РФ оказывали давление в связи с приватизацией "Башнефти".

В Миниэкономразвития России знали о планах Улюкаева уволиться РИА Новости

Экс-министр экономического развития России, которого обвиняют во взяточничестве, за три недели до задержания подал заявление об отставке.

Как сообщило РБК со ссылкой на собственные источники в окружении бывшего министра, он "положил на стол" премьер-министру Дмитрию Медведеву заявление об отставке сразу после завершения сделки по покупке госпакета "Башнефти" "Роснефтью" 12 октября. По словам собеседника издания, на Улюкаева оказывали давление, чтобы он выдал разрешение на сделку.

В свою очередь, источник издания в Миниэкономразвития заявил, что в министерстве все знали о планах Улюкаева уволиться, но никто не ожидал что его задержат по подозрению в коррупции.

Как собщалось ранее, Басманный суд отправил Улюкаева под домашний арест на два месяца. Вскоре после этого президент РФ Путин уволил министра в связи с "утратой доверия".

Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").