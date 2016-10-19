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Перед приездом Путина активисты принесли окровавленные игрушки к Рейхстагу

19 октября в 20:26

Игрушки символизируют детей, погибших во время войны в Сирии.

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На акции были флаги Сирии, Украины, Ичкерии и плакат "прекратите бомбить детей Алеппо"
bmorane/Twitter

Перед приездом президента РФ Владимира Путина на саммит "Нормандской четверки", группа активистов устроила акцию с окровавленными игрушечными медвежатами под немецким парламентом.

Как сообщает издание Bz-Berlin, окровавленные игрушки символизируют детей Сирии, где Россия проводит жестокие бомбардировки гражданского населения города Алеппо.

На акции среди флагов Сирии, Украины и Чеченской республики Ичкерия был лозунг активистов с требованием "прекратить бомбардировки детей Алеппо".

Путин приехал в Германию впервые за последние два года с момента, как Россия устроила на войну в Донбассе.

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Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации Минских договоренностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина дети Сирия активист Путин требование Россия бомба Алеппо
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