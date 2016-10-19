Перед приездом Путина активисты принесли окровавленные игрушки к Рейхстагу

Игрушки символизируют детей, погибших во время войны в Сирии.

На акции были флаги Сирии, Украины, Ичкерии и плакат "прекратите бомбить детей Алеппо" bmorane/Twitter

Перед приездом президента РФ Владимира Путина на саммит "Нормандской четверки", группа активистов устроила акцию с окровавленными игрушечными медвежатами под немецким парламентом.

Как сообщает издание Bz-Berlin, окровавленные игрушки символизируют детей Сирии, где Россия проводит жестокие бомбардировки гражданского населения города Алеппо.

На акции среди флагов Сирии, Украины и Чеченской республики Ичкерия был лозунг активистов с требованием "прекратить бомбардировки детей Алеппо".

Путин приехал в Германию впервые за последние два года с момента, как Россия устроила на войну в Донбассе.

Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации Минских договоренностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.