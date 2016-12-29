Перед падением на борту Ту-154 произошла "особая ситуация"

Ситуация длилась не более десяти секунд, после чего самолет упал в воду. Бортовые самописцы, поднятые со дна Черного моря, зафиксировали слова командира экипажа о ее начале.

На борту упавшего самолета в течение десяти секунд развивалась "особая ситуация" Минобороны РФ

Незадолго до падения российского самолетана борту в течение десяти секунд развивалась "особая ситуация", сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на начальника Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации Сергея Байнетова.

Байнетов обнародовал некоторые итоги расшифровки данных "черных ящиков" (бортовых самописцев – ред.) в ходе своей пресс-конференции в Москве.

"Расшифровка переговоров экипажа Ту-154 показала, командир перед падением сказал о начале "особой ситуации"", - отметил чиновник.

Подробности внештатной ситуации на борту не разглашаются, однако известно, что радиообмен с потерпевшим крушение самолетом был коротким, а сама ситуация длилась не более десяти секунд.

Представитель Минобороны России подчеркнул важность расшифровки данных. По его словам, это позволило вдвое сократить количество версий причин авиакатастрофы.

"Нельзя сказать об одной причине этого авиационного происшествия. Эти причины лежат в области и человеческого фактора, и авиационной техники, и внешних условий", - сообщил Байнетов.

Версия теракта пока не исключается. Хотя официально установлено, что взрыва на борту самолета не было, могло иметь место некое "механическое воздействие".

Ранее сообщалось, что эксперты Минобороны России, проведя предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи, подтвердили версию об ошибке пилотирования.

Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.

Подробнее о катастрофе читайте в материале ZN.UA "Крушение российского Ту-154: главное".