Перед кабинетом Трампа будут стоять более сложные вопросы, чем российский – эксперты

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Агрессия Кремля – лишь одна из угроз глобальной безопасности, с которой столкнется новая команда Белого дома.

В команду Трампа с большой вероятностью войдут люди, занимающие жесткую позицию по отношению к России Yahoo!News

Администрация новоизбранного президента СШАбудет вынуждена решать более сложные и важные проблемы, чем российский вопрос, пишут в своей статье для ZN.UA Олег Белоколос и Александр Хара.

Аналитики отмечают, что несмотря на лояльные заявления Трампа в адрес Путина, основные кандидатуры на ключевые посты в его администрации едва ли будут проявлять мягкость по отношению к Кремлю, хотя и будут реализовывать внешнеполитический курс, обозначенный президентом.

"При этом следует отметить, что перед новым Белым домом будут стоять намного более сложные вопросы, чем российский, а именно: борьба с международным терроризмом; проблема ядерной программы КНДР; определение нового характера отношений США с их союзниками, в частности и по НАТО; формулирование политики в отношении Китая; переформатирование торговых соглашений, в частности относительно NAFTA, и др.", – говорится в статье.

Белоколос и Хара отмечают, что единомышленник Трампа и кандидат на пост главы Госдепа США, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в комментарии для СМИ заявил, что США должны использовать против РФ угрозу применения военной силы.

В свою очередь, кандидат на пост министра обороны США – генерал Джеймс Меттис, заслуживший себе славу и авторитет участием во всех военных кампаниях США начиная с операции в Персидском заливе в 1991 году, известен своей критикой администрации Обамы, которая позволила России, Ирану и Китаю "разъедать мировой порядок".

Ранее в интервью The New York Times Дональд Трамп заявил, что выступает за диалог с российским президентом Владимиром Путиным, однако отвергает идею того, что любое потепление отношений с Москвой можно будет назвать "перезагрузкой".

Подробнее о возможном составе администрации Дональда Трампа читайте в статье Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".