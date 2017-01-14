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Пентагон заявил о ликвидации лидера "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

14 января в 06:31

Главаря террористической группировки убили в результате авиаудара.

Аль-Каида
В Йемене убили одного из главарей Аль-Каиды
В Йемене в результате авиаудара, нанесенного ВВС США, убит главарь террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Абд эль-Гани аль-Разас.

Этот удар лишил AQAP старшего командира и координатора действий группировки в регионе, приведет к срыву террористических операций АКАП в Йемене, сказано в официальном сообщении Пентагона.

"Проведенная операция демонстрирует приверженность США и их союзников народу и правительству Йемена в целях победы над экстремистами, которые угрожают миру в регионе", - говорится в сообщении.

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В ноябре 2016 года Пентагон заявлял о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды в Сирии. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги группировка пентагон терроризм Йемен Аль-Каида
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