Пентагон заявил о ликвидации лидера "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

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Главаря террористической группировки убили в результате авиаудара.

В Йемене убили одного из главарей Аль-Каиды

В Йемене в результате авиаудара, нанесенного ВВС США, убит главарь террористической группировки " Аль-Каида на Аравийском полуострове" Абд эль-Гани аль-Разас.

Этот удар лишил AQAP старшего командира и координатора действий группировки в регионе, приведет к срыву террористических операций АКАП в Йемене, сказано в официальном сообщении Пентагона.

"Проведенная операция демонстрирует приверженность США и их союзников народу и правительству Йемена в целях победы над экстремистами, которые угрожают миру в регионе", - говорится в сообщении.

В ноябре 2016 года Пентагон заявлял о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды в Сирии.