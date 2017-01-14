Пентагон заявил о ликвидации лидера "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

Главаря террористической группировки убили в результате авиаудара.
Этот удар лишил AQAP старшего командира и координатора действий группировки в регионе, приведет к срыву террористических операций АКАП в Йемене, сказано в официальном сообщении Пентагона.
"Проведенная операция демонстрирует приверженность США и их союзников народу и правительству Йемена в целях победы над экстремистами, которые угрожают миру в регионе", - говорится в сообщении.
В ноябре 2016 года Пентагон заявлял о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды в Сирии.ZN.UA