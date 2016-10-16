Пентагон зафиксировал недачный пуск баллистической ракеты в КНДР

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Пуск был произведен вечером в пятницу близ северокорейского города Кусон.

Северокорейский режим продолжает испытания средств доставки оружия массового поражения report.az

Американская военная разведка зафиксировала неудачный пуск баллистической ракеты

Пуск был произведен 14 октября вечером по местному времени близ города Кусон северокорейской провинции Пхенан-Пукто.

"В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) определили, что запуск ракеты в КНДР не представлял опасности для североамериканской территории", – говорится в коммюнике Пентагона, распространенном в субботу, 15 октября.

В оборонном ведомстве США полагают, что речь идет о неудачном пуске баллистической ракеты средней дальности типа "Мусудан".

Как сообщалось, ранее на полигоне Пхунгери в КНДР была зафиксирована возросшая активность, свидетельствющая о подготовке к очередному ядерному испытанию.

27 сентября Пхеньян сообщил о завершении разработки ядерного оружия.

Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.

Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".