Пентагон зафиксировал недачный пуск баллистической ракеты в КНДР

Пуск был произведен вечером в пятницу близ северокорейского города Кусон.
Пуск был произведен 14 октября вечером по местному времени близ города Кусон северокорейской провинции Пхенан-Пукто.
"В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) определили, что запуск ракеты в КНДР не представлял опасности для североамериканской территории", – говорится в коммюнике Пентагона, распространенном в субботу, 15 октября.
В оборонном ведомстве США полагают, что речь идет о неудачном пуске баллистической ракеты средней дальности типа "Мусудан".
Как сообщалось, ранее на полигоне Пхунгери в КНДР была зафиксирована возросшая активность, свидетельствющая о подготовке к очередному ядерному испытанию.
27 сентября Пхеньян сообщил о завершении разработки ядерного оружия.
Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.
Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс