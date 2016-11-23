Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

Египтянин Абу Афган аль-Масри присоединился в "Аль-Каиде" в Афганистане, затем перебрался в Сирию.

В США отчитались о ликвидации одного из лидеров террористов в Сирии novpressa.ru

В Пентагоне заявили о ликвидации одного из лидеров террористической группировкив результате авиаудара американской авиации по позициям боевиков.

"Вооруженные силы США нанесли точечный авиаудар близ Сармады в Сирии 18 ноября, в результате которого был убит один из высокопоставленных лидеров "Аль-Каиды" Абу Афган аль-Масри", – сообщил официальный представитель Министерства обороны США Питер Кук на брифинге во вторник, 22 ноября.

По словам Кука, египтянин аль-Масри изначально присоединился к "Аль-Каиде" в Афганистане, а позже перешел в ряды ее "филиала" в Сирии.

"Он связан с террористическими группировками, орудующими в юго-западной Азии, в том числе с группировками, ответственными за нападение на американских военных в Афганистане, и с теми, кто планировал атаки на Западе", - добавил представитель Пентагона.

В мае СМИ сообщали о ликвидации 16 руководителей террористической группировки "Фронт Ан-Нусра", связанного с "Аль-Каидой" в Сирии.

В конце июля этого года террористическая организация "Фронт ан-Нусра" объявила об отделении от международной террористической организации "Аль-Каида" и переименовании в "Джебхат Фатах аш-Шам", что переводится как "Фронт завоевания Сирии".

Тем временем издание Die Welt пишет, что "Аль-Каида" намерена создать свой халифат в Сирии и предоставляет группировке "Фронт ан-Нусра" полную свободу действий.