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Пентагон сообщил о ликвидации одного из главарей ИГ после удара по Ракке

29 декабря в 08:13

Высший военный руководитель ИГИЛ был одним из ключевых лидеров группировки в Ракке.

ИГИЛ
Высший военный руководитель ИГИЛ Абу Джандалем Аль-Кувейти был убит в результате авиаудара коалиции в Сирии
dailycaller.com
В Сирии в результате авиаудара коалиции ликвидирован один их ключевых лидеров "Исламского государства" в Ракке, сообщило агентство Associated Press.

"Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США подтвердил, что высший военный руководитель ИГИЛ Абу Джандалем Аль-Кувейти был убит в результате авиаудара коалиции в Сирии в понедельник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был одним из ключевых лидеров группировки в Ракке.

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В ноябре 2016 года войска коалиции нанесли серьезный удар по боевикам ИГИЛ в районе Ракки и Мосула. Были поражены военные объекты, техника и живая сила боевиков под Абу-Камалем, Раккой и Манбиджем, Кисиком, Бейджи и Кайимом а также в районе Айн-Иссы и Мосула. 22 ноября, силы международной коалиции во главе с США провели воздушные удары по мосту через реку Тигр, чем ограничили движение боевиков "Исламского государства"между западной и восточной частями Мосула. 21 ноября, войска правительства страны выбили террористов ИГИЛ из пригородов на востоке Мосула.  

По материалам: Интерфакс
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Тэги коалиция ИГИЛ Сирия
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