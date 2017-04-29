Пентагон сообщил о ликвидации одного из главарей "Аль-Каиды" в Йемене

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Авиация США уничтожила восемь террористов 23 апреля.

Американская авиация уничтожила Абдула Ахмеда аль-Алаки Википедия

В результате авиаудара, нанесенного авиацией США по целям в Йемене 23 апреля, были уничтожены восемь боевиков террористической группировки, в том числе один из ее главарей.

По данным американской военной разведки, Абдул Ахмед аль-Алаки руководил операциями в провинции Шабва в центральной части Йемена, а также курировал поставки оружия и взрывчатки, передает AP.

Ранее Пентагон сообщал о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды" Кари Ясина. Террорист был уничтожен в афганской провинции Пактика во время налета беспилотников 19 марта.

Кари Ясина считают причастным к ряду терактов в Пакистане, он в числе прочих террористов планировал нападение на гостиницу Mariott в Исламабаде 20 сентября 2008 года. Во время этого теракта погибли десятки человек, включая двух американских солдат. Кроме того, Ясин организовывал нападение на автобус с командой крикетистов из Шри-Ланки в 2009 году. В результате этого теракта погибли восемь человек.