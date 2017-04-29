Пентагон сообщил о ликвидации одного из главарей "Аль-Каиды" в Йемене

Авиация США уничтожила восемь террористов 23 апреля.
По данным американской военной разведки, Абдул Ахмед аль-Алаки руководил операциями в провинции Шабва в центральной части Йемена, а также курировал поставки оружия и взрывчатки, передает AP.
Ранее Пентагон сообщал о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды" Кари Ясина. Террорист был уничтожен в афганской провинции Пактика во время налета беспилотников 19 марта.
Кари Ясина считают причастным к ряду терактов в Пакистане, он в числе прочих террористов планировал нападение на гостиницу Mariott в Исламабаде 20 сентября 2008 года. Во время этого теракта погибли десятки человек, включая двух американских солдат. Кроме того, Ясин организовывал нападение на автобус с командой крикетистов из Шри-Ланки в 2009 году. В результате этого теракта погибли восемь человек.ZN.UA