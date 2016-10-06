Пентагон отреагировал на угрозу РФ сбивать неопознанные объекты в Сирии

Россия разместила в Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

В Пентагоне предложили журналистам спросить у Шойгу, на кого нацелены российские С-300 в Сирии

Министерство обороны США предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности пилотов, выполняющих боевые задачи в

"Мы продолжим предпринимать все шаги, необходимые, чтобы наши экипажи действовали как можно в большей безопасности", – заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук на брифинге в четверг, 6 октября, комментируя угрозу Министерства обороны РФ сбивать "все неопознанные летающие объекты" в Сирии.

Кук в очередной раз обратил внимание на то, что официальные противники России в Сирии не располагают авиацией, и предложил журналистам спросить у российских военных, против кого нацелены С-300.

Спикер Пентагона уточнил, что американское оборонное ведомство поддерживает контакты с Минобороны РФ.

"Меморандум о взаимопонимании, этот канал безопасного общения, несмотря на наши разногласия с русскими, работает эффективно над сокращением риска для наших и российских пилотов и членов экипажа", – заверил Кук и призвал российских военных не отказываться от данного канала взаимодействия.

Ранее в четверг, 6 октября, в Министерстве обороны России заявили, что расчеты ЗРК С-300 и С-400, несущие боевое дежурство в Сирии при выборе целей не будут "тратить время" на выяснение их принадлежности и будут сбивать все "неопознанные летающие объекты".

Напомним, 4 октября в Министерстве обороны РФ заявили о переброске в Сирию батареи С-300 для защиты военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей группировки ВМФ России от возможных угроз с воздуха.

Помощник министра обороны США Питер Кук в связи с этим заявил, что у военных пилотов США, выполняющих боевые задания в Сирии, есть право на самозащиту. Он также указал на то, что ни у одного из официально признанных противников РФ в Сирии нет авиации.