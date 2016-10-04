Пентагон отреагировал на размещение российской С-300 в Сирии

В США обратили внимание, что у официальных противников РФ в Сирии нет авиации.

В США напомнили, что у ИГ нет авиации РИА Новости

У военных пилотов США, выполняющие боевые задания в, есть право на самозащиту, заявил помощник американского министра обороны Питер Кук на брифинге в Пентагоне во вторник, 4 октября, передает "Голос Америки"

Соответствующее заявление Кук сделал, отвечая на вопрос журналиста об угрозе российских зенитно-ракетных комплексов С-300, способных сбивать самолеты и крылатые ракеты.

Помощник министра обороны США также обратил внимание, что ни у одного из официально признанных противников РФ в Сирии нет авиации.

"Две силы, против которых официально воюет Россия, ан-Нусра и "Исламское государство" не располагают собственными военно-воздушными силами", – подчеркнул Кук.

Напомним, 4 октября в Министерстве обороны РФ заявили о переброске в Сирию батареи С-300 для защиты военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей группировки ВМФ России от возможных угроз с воздуха.

3 октября в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.