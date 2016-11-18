Пентагон может возглавить генерал Маттис по прозвищу "Бешеный пес"

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Претенденты на должности в новом правительстве встретятся с Трампом в субботу.

Генерал Маттис критиковал Обаму за недостаточно твердую позицю по Крыму и Донбассу Wikimedia commons

Избранный президент СШАпредложит должность министра обороны отставному четырехзвездному генералу Джеймсу Маттису, который критиковал президента Барака Обаму за недостаточно твердую позицю по Крыму и Донбассу.

Маттис встретится с Трампом в субботу, 19 ноября, в числе группы претендентов на должности в правительстве, сообщает "Голос Америки".

Генерал прослужил в американской армии 34 года. С 2010 по 2013 он возглавлял Центральное командование США, занимал руководящие должности в армии, а также командовал первой дивизией морской пехоты США в Ираке.

Маттис называл вооруженную агрессию России против Украины "более серьезной, чем думают в США и ЕС", заявлял, что целью Путина является раскол НАТО

Генерал имеет репутацию интеллектуала, популярного лидера, решительного, но внимательного к подчиненным руководителя. У Маттиса есть прозвища "Бешеный пес" и "Воин-монах". Второе связано с тем, что он не был женат, не имеет детей и посвятил всю жизнь армейской службе.

Накануне издание Washington Post сообщило, что кандидатами на должность главы Пентагона являются сенатор от Нью-Гэмпшира Келли Айотт, армейский генерал Джозеф Келлог, бывший директор военной разведки генерал Майк Флинн и сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс.

Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".