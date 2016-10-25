Пентагон анонсировал операцию по освобождению Ракки от боевиков "Исламского государства"

Штурм "столицы ИГ" будет вестись параллельно с операцией по освобождению Мосула.

Международная коалиция готовится к штурму "столицы" "Исламского государства"

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что Пентагон готовится к проведению силами коалиции операции по освобождению сирийского городаот боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Глава Пентагона пояснил, что операция в Ракке будет осуществляться параллельно с освобождением иракского Мосула, передает "Радио Свобода".

"Планы будут перекрыввать другу друга, и мы к этому готовы", – заявил Картер на пресс-конференции в Париже 25 октября после встречи глав оборонных ведомств 13 стран, которые входят в международную коалицию во главе с США.

Подробностей о предстоящей операции по освобождению Ракки глава Пентагона сообщать не стал.

Ранее сообщалось, что 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

По предварительным оценкам, операция по освобождению Мосула может занять недели, или даже месяцы.