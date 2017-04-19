Пенс заявил про готовность США отбить любую северокорейскую атаку

Вице-президент говорит, что американцы готовы дать "подавляющий ответ" на использование любого оружия.

Майк Пенс заявил, что США готовы ответить на любую атаку КНДР, включительно с ядерной Flickr/Gage Skidmore

Вице-президент США Майк Пенс, во время своего визита в Японию, заявил, что США готовы отбить любуюатаку. Пенс заметил, что его страна готова дать "подавляющий ответ" на использование любого оружия, включительно с ядерным, сообщает Reuters

Вице-президент также пообещал, что США укрепят свое присутствие в регионе, а также будут продолжать сотрудничество с Японией.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.