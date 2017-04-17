Пенс объявил конец эры "стратегического терпения" в отношении КНДР

Он ждет, что Китай окажет давление на Пхеньян.

Пенс говорит, что у США заканчивается терпение в отношении КНДР. Flickr/Gage Skidmore

Вице-президент Майк Пенс во время визита в Южную Корею рассказал о конце терпения из-за нежелания режимадвигаться в направлении отказа от ядерного оружия и баллистических ракет.

Об этом, как сообщает Associated Press, он заявил, выступая недалеко от демилитаризованной зоны.

По словам Пенса, президент США Дональд Трамп надеется, что Китай использует свои "чрезвычайные рычаги" для давления на Северную Корею, чтобы та отказалась от своего оружия.

По его словам, был "период терпения" в течение многих лет, но эта "эра стратегического терпения завершилась". При этом, Пенс подчеркнул, что администрация Белого дома надеется, что Северная Корея получит четкий сигнал, а США и их союзники будут достигать свои цели с помощью мирных средств или, в конечном счете, "всеми необходимыми мерами", чтобы защитить Южную Корею и стабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее советник президента Дональда Трампа рассказал, что США и Китай достигли консенсуса в отношении КНДР. Герберт Макмастер во время визита в Кабул подчеркнул, что недавнее испытание баллистической ракеты стало элементом провокационной, дестабилизационной и угрожающей поведения Пхеньяна.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".