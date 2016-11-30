Пекин призывает Тайвань не поддерживать движение за независимость в Гонконге - Reuters

Столице не нравится, что де-факто независимый регион пытается вмешиваться в ситуацию в автономии.

Пекин советует Тайваня держаться подальше от Гонконга. Flickr/Pierre Beteille

Власти Китая призвали Тайвань держаться подальше оти проблемы распространения движения за независимость города. В частности, в Пекине посоветовали Тайбэю "не говорить ерунды" и не подрывать стабильность.

Об этом сообщает Reuters, напоминая, что недавно в Гонконге на выборах впервые победили молодые политики, выступающие за независимость автономного города от КНР. Депутаты-демократы Баджио Леунг и Ю Вай-чи во время составления депутатской присяги подняли транспаранты с надписями: "Гонконг – не Китай". Через несколько дней после этого суд постановил лишить их мандатов из-за неправильно составленной присяги. Леунг и Ю подали жалобу в Апелляционный суд, однако тот постановил, что нет юридических оснований отменять предыдущее решение и предоставлять политикам право повторно дать присягу.

Депутаты от правящей на Тайване "Демократической прогрессивной партии" выступили в поддержку гонконгских политиков Леунга и Ю. Управление по вопросам Тайваня в Пекине увидело в этом попытку объединения активистов за независимость обоих регионов, которые хотят "посеять хаос" в Гонконге.

"Слова и поступки Баджио Леунга и Ю Вай-чи противоречат господствующему общественному мнению в Гонконге, а также интересам жителей города. Но соответствующие партии на Тайване помогают им, но с какой целью?" - сказал представитель Управления по вопросам Тайваня Ма Сяогань.

"Мы советуем тайваньской стороне не говорить ерунды о проблемах Гонконга, не вмешиваться в выполнение гонконгской программы " одна страна – две системы" и не вредить гонконгской стабильности и процветанию", - добавил он.

Ранее издание The Economist писало, что гонконгские сепаратисты пробились к власти и становятся проблемой для Китая. Пекин может решить, что они представляют для него большой политический вызов. Это может стать открытием нового фронта борьбы против сепаратизма, которая уже длится в Синцзянь-Уйгурском автономном районе, Тибете и де-факто независимом Тайване.