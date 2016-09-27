Патриарх Кирилл подписал обращение о запрете абортов в России

Речь идет о полном запрете абортов на всей территории РФ.

Патриарх Кирилл благословил "Православных добровольцев"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Гундяев поставил свою подпись под обращением граждан о запрете абортов, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Это произошло в Москве во время встречи патриарха с участниками общественных движений "За жизнь" и "Православные добровольцы", которые и собирают подписи.

В обращении предлагается признать за зачатым ребенком "статус человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого защищает закон" и ввести запрет на хирургическое и медикаментозное прерывание беременности, а также противозачаточные средства с абортивным действием, вспомогательные репродуктивные технологии, неотъемлемой составляющей которых является "унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития".

Сообщается, что после подписания документа Кирилл "поблагодарил участников акции за труды и благословил их".

Напомним, в прошлом году Папа Римский Франциск разрешил рядовым священникам отпускать женщинам грех аборта. Такое решение считается важным шагом понтифика по обновлению образа католической церкви. В католическом учении аборт считается тяжким грехом, наказанием за который может быть отлучение от церкви. Как правило, отпускать грех аборта могут только представители духовенства или миссионеры. Своим же решением Франциск изменил устоявшийся порядок.