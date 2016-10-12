ПАСЕ призвала Россию забрать свои войска из Донбасса

Доклад относительно Украины переименовали, подчеркнув в ее названии факт российской агрессии.

В ПАСЕ призвали Россию вывести войска с Донбасса и прекратить поддержку боевиков.

Праламентська ассамблея Совета Европы считает доказанным факт вторжения на территорию Украины армии России.

Об этом, как сообщает УНИАН, говорится в докладе, который сегодня приняли в ассамблее. Его поддержали 78 участников, 11 высказались против, еще 13 воздержались. Кроме того, название самого доклада также было изменено на "Политические последствия российской агрессии в Украине", хотя ранее предлагали назвать документ "Политические последствия кризиса в Украине".

В документе ПАСЕ призывает Россию "отозвать свои войска с территории Украины и прекратить военное обеспечение сепаратистов".

Также сегодня в ПАСЕ две большие группы выступили против возвращения России в ассамблею. В частности, ЕНП и консерваторы напомнили, почему российским делегатам запретили участвовать в заседаниях.

Кроме того, в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Чвесные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.