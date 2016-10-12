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ПАСЕ призвала ЕС сохранить санкции против России

12 октября в 21:29

В резолюции организации говорится, что они должны действовать до восстановления целостности Украины.

ПАСЕ
ПАСЕ призывает ЕС сохранить санкции до восстановления целостности Украины.
interfax.ru
Парламентская ассамблея Совета Европы в своей сегодняшней резолюции призвала страны ЕС сохранить единство и продлить действие санкций против России, которые были введены в качестве наказания за российскую агрессию против Украины.

"Ассамблея отмечает, что экономические последствия конфликта значительны не только для Украины и Российской Федерации, но и для Европейского Союза и некоторых стран Европы, которые в той или иной степени пострадали от санкций против Российской Федерации и российских контр-санкций", - цитирует документ "Европейская правда".

При этом, в нем говорится о том, что обсуждение санкций разделяет ЕС и грозит единству его членов.

"Вместе с тем, международное давление включая санкции, должно сохраняться до тех пор, пока не прекратится российская агрессия и не будет полностью восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах", - говорится в документе.

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Сегодня ПАСЕ приняла две резолюции по Донбассу с поправками украинской делегации.

Также 12 октября в ПАСЕ две большие группы выступили против возвращения России в ассамблею. В частности, ЕНП и консерваторы напомнили, почему российским делегатам запретили участвовать в заседаниях.

Кроме того, в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Честные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.

По материалам: Европейская правда
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Тэги Россия санкции Украина
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