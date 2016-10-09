Партия Саакашвили заняла второе место на выборах в Грузии – ЦИК

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По данным обработки 99% протоколов, в парламент проходят две политические силы.

"Грузинская мечта" получила почти 50% голосов избирателей

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила 48,61% голосов на парламентских

На втором месте – оппозиционная партия "Единое национальное движение", за которую проголосовали 27,04% избирателей.

Такие данные озвучили в Центральной избирательной комиссии Грузии по итогам обработки 99,41% протоколов (с 3680 из 3702 участков).

Прочие политические силы, участвовавшие в выборах, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Наиболее близки к преодолению барьера "Альянс патриотов Грузии" с 4,99% голосов и партия "Свободные демократы", у которой 4,59% голосов.

Ранее сообщалось, что после обработки 82,55% голосов, пятипроцентный барьер для прохождения в парламент на текущих парламентских выборах в Грузии преодолели партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" (49,26%), "Единое национальное движение" (26,46%) и "Альянс патриотов" (5%).

По данным экзит-пола компании GFK, результаты которого были обнародованы накануне, 8 октября, партия "Грузинская мечта" получила 53,8% голосов, а ЕНД - 19,5%.

При этом, за 150 мест в парламенте Грузии боролись 19 партий и шесть политических блоков.