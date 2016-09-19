Партия Путина находится на пути к конституционному большинству – предварительный подсчет

"Единая Россия" набрала 53,64% голосов на выборах в Госдуму по итогам подсчета половины бюллетеней.

По последним данным, "Единая Россия" набрала 53,64% голосов на выборах в Госдуму 1tv.ru

По итогам подсчета 53,09% бюллетеней "Единая Россия" набрала 53,64% голосов на выборах в Госдуму, следует из данных Центризбиркома, сообщает "Дождь".

Ранее МИД Украины заявил о том, что выборы в оккупированном Крыму ставят под вопрос легитимность Госдумы РФ.

У ЛДПР — 13,86% голосов, КПРФ набрала 13,96%, "Справедливая Россия" —6,17. Остальные партии пока не преодолели 5-процентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму.

Ранее сообщалось, что ЕР набрала более 50% голосов по итогам обработки трети бюллетеней.

Накануне источники "Дождя" в аппарате президента РФ сообщили, что в администрации прогнозируют получение "Единой Россией" конституционного большинства в Государственной думе.

По сумме мест, полученных по списку и по одномандатным округам сейчас "Единая Россия" может получить конституционное большинство в парламенте — 300 мест.

Выборы в Государственную думу проводятся по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Конституционное (квалифицированное) большинство в Государственной думе равно 300 голосам: это две трети от общего числа парламентариев. Оно необходимо для преодоления президентского вето и внесения изменений в Конституцию РФ (главы 3-8). Последний раз у "Единой России" было конституционное большинство с 2007 по 2011 год.