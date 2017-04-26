Партия Меркель обошла социал-демократов Шульца в опросах - Rzeczpospolita

До парламентских выборов в Германии еще пять месяцев.

Поддержка партии Меркель выросла. © European Council

Партия ХДС/ХСС, которую возглавляет канцлер Германии, опередила своего главного конкурента СДПГ на 5%. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел институт Allensbach.

Как сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на немецкое издание Sueddeutsche Zeitung, партию Меркель сейчас готовы поддержать на парламентских выборах 36% избирателей. Месяц назад этот показатель был меньше на 2%. Между тем, социал-демократы эти же два процента потеряли. Теперь партию Мартина Шульца готовы поддержать 31% немцев.

Таким образом, результаты опроса института Allensbach могут свидетельствовать о том, что внезапный подъем популярности СДПГ после назначения Мартина Шульца лидером партии и кандидатом на пост канцлера Германии был временным явлением. Похожие цифры показали и другие исследования, которые были проведены в ФРГ за 5 месяцев до выборов.

К примеру, компания Emnid пришла к выводу, что за ХДС/ХСС готовы голосовать 36% избирателей, а за СДПГ - 31%. В опросе института Forsa данные почти такие же, хотя социал-демократы получили на 1% меньше.

В исследовании Allensbach на третьем месте оказались "Левые" и "Зеленые", за которых готовы голосовать по 9% избирателей. Радикалы из "Альтернативы для Германии" пока могут рассчитывать лишь на 7%.

Ранее сообщалось, что рейтинг нового лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца сравнялся с рейтингом нынешнего канцлера страны – Ангелы Меркель. Оба претендента на должность главы правительства имели по 41% поддержки.

Недавно Меркель назвала условия для своего решения о выходе в отставку. По ее словам, отставка возможна, если политик почувствует, что перестанет принимать решение в соответствии со своими убеждениями.