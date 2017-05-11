Партия Макрона испытывает нехватку кандидатов на парламентские выборы в июне – The Guardian

Партия заявляет про наличие 450 кандидатов из 577 необходимых.

Партия Макрона с трудом успевает отбирать кандидатов на парламентские выборы

Партия"Вперед" испытывает нехватку кандидатов накануне парламентских выборов. Политическое движение новоизбранного президента обещало предоставить к 11 мая кандидатов на все 577 избирательных округа. Однако за несколько часов до анонсирования в партии признали, что пока у них есть 450 утвержденных кандидата, пишет The Guardian

Партия оправдывает задержку огромным наплывом кандидатов в последний момент, таких как экс-премьер Мануэль Вальс. Вальс заявил про желание баллотироваться от президентской силы, однако в самой партии предупредили, что он не может пропустить процесс отбора кандидатов. При этом, сам Вальс, как и многие другие желающие присоединится к силе Макрона, до сих пор формально состоят в другой партии.

Начиная с января к партии Макрона захотели присоединиться около 15 тысяч человек. Теперь руководство партии ускоренными темпами занимается отбором кандидатов на парламентские выборы и должны успеть сделать за несколько недель то, что другие партии делают годами.

7 мая прошел второй тур выборов президента, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".