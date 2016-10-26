Парламент Венесуэлы запустил процесс против Мадуро

Венесуэльская оппозиция призвала к демонстрациям по всей стране против руководства страны.

Венесуэльская оппозиция призвала к демонстрациям по всей стране против руководства страны

Оппозиция Венесуэлы объявила о начале крупных мирных демонстраций по всей стране под лозунгом "восстановления конституционного порядка". Конечной целью демонстраций является смещение с поста президента Николаса Мадуро и его правительства.

"Если мы хотим вернуться на путь демократии, то должны проявить активность", - заявил лидер венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес. На среду было запланирован сбор подписей для проведения референдума об отставке социалиста Мадуро, но Национальный избирательный совет страны на прошлой неделе приостановил процесс подготовки референдума на неопределенный срок.

Оппозиционное большинство в Национальной ассамблее (парламенте - ред.) Венесуэлы одобрило начало процесса оценки и определения степени политической ответственности президента Николаса Мадуро за ситуацию, складывающуюся в стране. Депутаты вызвали президента для объяснений в парламент 1 ноября. Сам Мадуро назвал открытый против него процесс попыткой "парламентского переворота".

Сообщалось, что Национальная Ассамблея Венесуэлы во вторник, 25 октября, проголосовала за начало судебного процесса над президентом страны Николасом Мадуро.

Как сообщалось, 24 октября, который фактически заблокировал проведение референдума об импичменте.

Перед этим Центральная избирательная комиссия Венесуэлы приостановила сбор подписей за проведение рефрендума о досрочном отстранении президента Мадуро от занимаемой должности, так как ряд региональных судов признал недействительными собранные ранее подписи.

Венесуэла уже длительное время пребывает в состоянии экономического коллапса. Оппозиция возлагает ответственность за упадок в экономике на популистскую политику, проводимую правящей партией и правительством преемника Уго Чавеса Николаса Мудуро.

Подробнее о ситуации в Венесуэле и политике правительства Мадуро читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла: наступает время военных?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".