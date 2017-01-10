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Парламент Венесуэлы отправил в отставку президента Мадуро

10 января в 00:34

По мнению экспертов, решение будет иметь, скорее всего, символический характер. 

Николас Мадуро
Мадуро признан "покинувшим пост"
cont.ws

Контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы (Национальная ассамблея) в понедельник одобрил резолюцию, согласно которой президент страны Николас Мадуро признан "покинувшим свой пост". 

Решение, как ожидается, будет носить скорее символический характер и вряд ли окажет реальное влияние на политический кризис в стране, передает русская служба Би-би-си. 

Не смотря на контроль оппозицией большинства парламента, нынешняя власть контролирует Верховный суд страны, который срывают любые законодательные инициативы парламента.

Депутаты Национальной ассамблеи уже безуспешно пытались начать в отношении президента судебный процесс, а также объявляли действия Мадуро государственным переворотом.

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Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. В стране происходят регулярные отключения воды и света, не хватает продуктов питания и лекарств. МВФ оценивает годовую инфляцию в стране в 500%, называя ее самой большой в мире.

Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его левой администрации.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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