Парламент Венесуэлы отправил в отставку президента Мадуро

По мнению экспертов, решение будет иметь, скорее всего, символический характер.

Мадуро признан "покинувшим пост" cont.ws

Контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы (Национальная ассамблея) в понедельник одобрил резолюцию, согласно которой президент страны Николас Мадуро признан "покинувшим свой пост".

Решение, как ожидается, будет носить скорее символический характер и вряд ли окажет реальное влияние на политический кризис в стране, передает русская служба Би-би-си.

Не смотря на контроль оппозицией большинства парламента, нынешняя власть контролирует Верховный суд страны, который срывают любые законодательные инициативы парламента.

Депутаты Национальной ассамблеи уже безуспешно пытались начать в отношении президента судебный процесс, а также объявляли действия Мадуро государственным переворотом.

Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. В стране происходят регулярные отключения воды и света, не хватает продуктов питания и лекарств. МВФ оценивает годовую инфляцию в стране в 500%, называя ее самой большой в мире.

Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его левой администрации.