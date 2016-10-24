Парламент Венесуэлы обвинил президента Мадуро в госперевороте

Мадуро фактически заблокировал проведение референдума об импичменте.

Популист Мадуро не хочет покидать пост президента Венесуэлы, несмотря на коллапс экономики страны eluniversal.com

Национальный конгрессна экстренном заседании в воскресенье, 23 октября, объявил государственным преворотом действия президента страны Николаса Мадуро, который фактически заблокировал проведение референдума об импичменте.

Сессия несколько раз прерывалась сторонниками Мадуро, но представители оппозиции, обладающие большинством в парламенте, смогли провести голосование и принять заявление, сообщает "Русская служба Би-би-си".

В заявлении сказано, что правительство во главе с президентом нарушило Конституцию. Кроме того, оппозиционеры угрожают Мадуро массовыми акциями протеста.

В пятницу, 21 октября, Центральная избирательная комиссия Венесуэлы приостановила сбор подписей за проведение рефрендума о досрочном отстранении президента Мадуро от занимаемой должности, так как ряд региональных судов признал недействительными собранные ранее подписи.

На следующий день тысячи людей вышли на улицы Каракаса - акцию протеста возглавили жены лидеров оппозиции, находящихся в заключении. Протестующие заблокировали одну из самых оживленных дорог столицы Венесуэлы.

В случае проведения референдума в 2017 году и отстранения от власти Мадуро, срок полномочий которого истекает в 2019 году, обязанности главы государства будет временно исполнять вице-президент страны.

Венесуэла уже длительное время пребывает в состоянии экономического коллапса. Оппозиция возлагает ответственность за упадок в экономике на популистскую политику, проводимую правящей партией и правительством преемника Уго Чавеса Николаса Мудуро.

Подробнее о ситуации в Венесуэле и политике правительства Мадуро читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла: наступает время военных?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".