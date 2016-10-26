Парламент Венесуэлы инициировал суд над президентом Мадуро

Депутаты обвинили президента в игнорировании законов и давлении на судебную власть.

Депутаты решили привлечь Мадуро к ответсвенности informadorpublico.com

Национальная Ассамблеяво вторник, 25 октября, проголосовала за начало судебного процесса над президентом страны Николасом Мадуро, сообщает " Русская служба Би-би-си ".

Оппозиционные депутаты, имеющие большинство в парламенте, обвинили Мадуро в диктаторском поведении, игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные власти, чтобы заблокировать проведение референдума об импичменте.

"Мы четко покажем Венесуэле и всему миру, что в этом кризисе ответственность за нарушение Конституции лежит именно на Мадуро", – заявил глава парламентского большинства Хулио Борхес.

Национальная Ассамблея также призвала президента прийти на следующее заседание парламента через неделю.

Как сообщалось, 24 октября парламент Венесуэлы объявил государственным преворотом действия президента страны Николаса Мадуро, который фактически заблокировал проведение референдума об импичменте.

Перед этим Центральная избирательная комиссия Венесуэлы приостановила сбор подписей за проведение рефрендума о досрочном отстранении президента Мадуро от занимаемой должности, так как ряд региональных судов признал недействительными собранные ранее подписи.

Венесуэла уже длительное время пребывает в состоянии экономического коллапса. Оппозиция возлагает ответственность за упадок в экономике на популистскую политику, проводимую правящей партией и правительством преемника Уго Чавеса Николаса Мудуро.

Подробнее о ситуации в Венесуэле и политике правительства Мадуро читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла: наступает время военных?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".