Парламент Валлонии поддержал соглашение о ЗСТ между ЕС и Канадой

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Лидер региона доволен, что благодаря скандалу Европа "узнала о существовании" валлонов.

Валлоны поддержали соглашение между ЕС и Канадой. © European Council

Парламент франкоязычной Валлонии в Бельгии 58 голосами поддержал подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕС и Канадой (CETA). Против выступили лишь 5 депутатов.

Об этом сообщает Reuters, отмечая, что так закончилось противостояние региона, которое могло похоронить семилетнюю работу над европейско-канадскими договоренностями. Парламент Валлонии изменил свою позицию после того, как Еврокомиссия вчера согласилась пойти на определенные уступки и внести в документ изменения.

Региональные парламенты Брюсселя и других франкоязычных сообществ тоже проведут аналогичные голосование до конца сегодняшнего дня. Ожидается, что результаты будут отражением валлонского решения, поскольку в них также господствующую роль занимают социалистические партии.

"Исправленная и уточненная версию CETA будет кое-чем большим, чем ее старая версия. Она даст больше гарантий, и именно на этом я буду настаивать", - сказал министр-президент Валлонии Поль Магнетт.

"Благодаря этой саге, которая, должен сказать, нашумела, все в Европе теперь знают о существовании валлонского парламента", - добавил он.

Как писало издание Financial Times, Бельгия "топит" соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой из-за валлонов. Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель объявил, что не может подписать соглашение, потому что региональный парламент Валлонии против. Главный советник FTI Consulting Джон Кланси убежден, что под угрозой оказалось будущее европейской торговой политики, которая стала ключевой компетенцией ЕС.

Вчера после того, как саммит "Канада-ЕС" уже был отменен, бельгийские регионалы согласились на уступки. Однако, как писало издание Globe and Mail, условия регионов Бельгии усложняют подписания соглашения между ЕС и Канадой. Поскольку они требуют внесения изменений в документ о создании независимого инвестиционного суда, а также оставляют за бельгийскими региональными правительствами право сорвать сделку в любой момент.