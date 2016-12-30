Парламент Турции согласовал расширение полномочий Эрдогана

Турецкие парламентарии проголосовали за проект изменений в конституцию страны.

Шансы Эрдогана получить больше власти - увеличились

Парламент Турции раной утром в пятницу, 30 декабря, поддержал проект закона об изменениях в конституции страны. Поправки, предложенные правящей Партией справедливости и развития, поддержали 316 депутатов от этой политической силы.

В соответствии с поправками, в Турции предлагается ликвидировать должность премьер-министра, а исполнительную власть полностью передать президенту и вице-президенту. Кроме того, предлагается увеличить число парламентариев с 550 до 600, а избираться в парламент с 18 лет вместо 25, сообщает Anadolu.

Теперь вопрос об изменении конституции должен быть вынесен на референдум.

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом.

Противники этой инициативы заявляют, что изменение конституции приведет к тому, что все бразды правления окажутся в руках одного человека, и ссылаются на массовые аресты, прошедшие после попытки июльского переворота как на пример того, что это может означать на практике.

Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему правления страной.

Сам Эрдоган объявил, что, если парламент одобрит изменения в конституцию, этот вопрос будет вынесен на референдум в 2017 году.

Напомним, что с новой силой о расширении полнмочий президента в Турции заговорили после неудачной попытки путча летом этом года.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.