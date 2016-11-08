Парламент Нидерландов отклонил вотум недоверия правительству Рютте

Инициатива была внесена во время дебатов о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

123 из 150 депутатов парламента Нидерландов выразили доверие действующему правительству Премьер-министр Нидерландов / Flickr

Нижняя палата парламента Нидерландов во вторник, 8 ноября, не поддержала инициативу относительно вотума недоверия правительству Марка Рютте, выдвинутую во время дебатов о ратификации

Инициативу поддержали 13 из 150 депутатов. 123 парламентария проголосовали против, сообщает "Укринформ".

Проект вотума недоверия в сессионный зал внес депутат Луис Бонтес из депутатской группы Бонтеса-Ван Клаверена.

Тем временем в Европе начали обсуждать предложенную Нидерландами декларацию о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС. Отмечается, что декларацию рассчитывают согласовать до саммита ЕС в декабре 2016 года. Для ее принятия потребуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".