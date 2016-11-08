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Парламент Нидерландов отклонил вотум недоверия правительству Рютте

8 ноября в 23:48

Инициатива была внесена во время дебатов о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Марк Рютте
123 из 150 депутатов парламента Нидерландов выразили доверие действующему правительству
Премьер-министр Нидерландов / Flickr
Нижняя палата парламента Нидерландов во вторник, 8 ноября, не поддержала инициативу относительно вотума недоверия правительству Марка Рютте, выдвинутую во время дебатов о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Инициативу поддержали 13 из 150 депутатов. 123 парламентария проголосовали против, сообщает "Укринформ".

Проект вотума недоверия в сессионный зал внес депутат Луис Бонтес из депутатской группы Бонтеса-Ван Клаверена.

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Тем временем в Европе начали обсуждать предложенную Нидерландами декларацию о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС. Отмечается, что декларацию рассчитывают согласовать до саммита ЕС в декабре 2016 года. Для ее принятия потребуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Укринформ
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Тэги Рютте Нидерланды ассоциация ЕС
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