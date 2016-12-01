Парламент Колумбии узаконил договор о завершении полувековой войны с повстанцами

В нижней палате парламента не нашлось ни одного голоса против мира.
"При 130 голосах "за" и ни одном "против" новое соглашение одобрено Палатой представителей. Таким образом он узаконен и готов к реализации", - сообщается в аккаунте колумбийского парламента в Twitter.
Con 130 votos a favor y 0 en contra queda aprobado #NuevoAcuerdo en @CamaraColombia. Así queda refrendado y listo para la implementación.— Cámara Rep Colombia (@CamaraColombia) 1 грудня 2016 р.
Новый мирный договор на встрече 24 ноября подписали президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и глава РВСК Родриго Лондоньо. Повторное подписание понадобилось после внесения поправок в прежний вариант договора, который колумбийцы отклонили на референдуме 2 октября.
26 сентября Мануэль Сантос подписал мирное соглашение с группировкой FARC, завершив гражданскую войну, которая продолжалась в Колумбии последние 50 лет. Жертвами длительного конфликта стали 220 тысяч человек, а около шести миллионов колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома. За это он удостоился Нобелевской премии мира.
Противостояние колумбийской власти и FARC - самый длинный конфликт правительства и повстанцев не только в истории Южной Америки, но и всего западного полушария. FARC появилась в 1966 году на фоне недовольства жителей страны социальным неравенством. Война в Колумбии способствовала возникновению вооруженных конфликтов и в ряде других стран региона.
Напомним, что на референдуме граждане Колумбии отказались поддерживать перемирие с повстанцами. После подсчета 99,79% бюллетеней за соглашение отдали свои голоса 49,76%, высказались против 50,23% участников голосования.
Подробнее о противостоянии между правительством и повстанцами читайте в статье Алексея Коваля "Колумбия: примирение через референдум не прошло" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA