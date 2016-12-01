Парламент Колумбии узаконил договор о завершении полувековой войны с повстанцами

В нижней палате парламента не нашлось ни одного голоса против мира.

Мирный договор между властями и повстанцами Колумбии узаконен Reuters

Нижня палата парламента Колумбии ратифицировала новый мирный договор между руководством страны и повстанцами из группировки FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии). Накануне это делала и верхняя палата колумбийского парламента, таким образом мирный договор узаконен в полной мере.

"При 130 голосах "за" и ни одном "против" новое соглашение одобрено Палатой представителей. Таким образом он узаконен и готов к реализации", - сообщается в аккаунте колумбийского парламента в Twitter.

Con 130 votos a favor y 0 en contra queda aprobado #NuevoAcuerdo en @CamaraColombia. Así queda refrendado y listo para la implementación. — Cámara Rep Colombia (@CamaraColombia) 1 грудня 2016 р.

Новый мирный договор на встрече 24 ноября подписали президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и глава РВСК Родриго Лондоньо. Повторное подписание понадобилось после внесения поправок в прежний вариант договора, который колумбийцы отклонили на референдуме 2 октября.

26 сентября Мануэль Сантос подписал мирное соглашение с группировкой FARC, завершив гражданскую войну, которая продолжалась в Колумбии последние 50 лет. Жертвами длительного конфликта стали 220 тысяч человек, а около шести миллионов колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома. За это он удостоился Нобелевской премии мира.

Противостояние колумбийской власти и FARC - самый длинный конфликт правительства и повстанцев не только в истории Южной Америки, но и всего западного полушария. FARC появилась в 1966 году на фоне недовольства жителей страны социальным неравенством. Война в Колумбии способствовала возникновению вооруженных конфликтов и в ряде других стран региона.

Напомним, что на референдуме граждане Колумбии отказались поддерживать перемирие с повстанцами. После подсчета 99,79% бюллетеней за соглашение отдали свои голоса 49,76%, высказались против 50,23% участников голосования.

Подробнее о противостоянии между правительством и повстанцами читайте в статье Алексея Коваля "Колумбия: примирение через референдум не прошло" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".