Парламент Испании отказался утвердить Рахоя премьер-министром

В Испании почти год нет правительства. Попытка утвердить премьера снова не увенчалась успехом.

Мариано Рахоя не смогли утвердить премьером El Mundo

Парламент не смог утвердить исполняющего обязанности правительства страны, лидера Народной партии Мариано Рахоя премьер-министром.

В ходе первого тура голосования 170 депутатов проголосовали "за", тогда как 180 - "против" его кандидатуры. Для победы в первом туре Рахою требовалось получить абсолютное большинство голосов парламентариев - 176 голосов из 350.

Второй тур голосования запланирован на субботу, 29 октября. Для победы в нем необходимо простое большинство.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Испании и председатель консервативной Народной партии Мариано Рахой принял поручение короля Филиппа VI сформировать новое правительство.

С декабря 2015 года все попытки утвердить премьер-министра страны терпели неудачу.

Напомним, на состоявшихся 26 июня досрочных парламентских выборах в Испании победила консервативная "Народная партия" (137 мест из 350). Второе место взяла Социалистическая партия (85), а третье и четвертое места – левая "Юнидос Подемос" (71) и правая "Сюдаданос" (32).