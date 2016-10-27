Парламент Испании отказался утвердить Рахоя премьер-министром

В Испании почти год нет правительства. Попытка утвердить премьера снова не увенчалась успехом.
В ходе первого тура голосования 170 депутатов проголосовали "за", тогда как 180 - "против" его кандидатуры. Для победы в первом туре Рахою требовалось получить абсолютное большинство голосов парламентариев - 176 голосов из 350.
Второй тур голосования запланирован на субботу, 29 октября. Для победы в нем необходимо простое большинство.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Испании и председатель консервативной Народной партии Мариано Рахой принял поручение короля Филиппа VI сформировать новое правительство.
С декабря 2015 года все попытки утвердить премьер-министра страны терпели неудачу.
Напомним, на состоявшихся 26 июня досрочных парламентских выборах в Испании победила консервативная "Народная партия" (137 мест из 350). Второе место взяла Социалистическая партия (85), а третье и четвертое места – левая "Юнидос Подемос" (71) и правая "Сюдаданос" (32).Интерфакс , ZN.UA ,