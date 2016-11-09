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Парламент Эстонии отправил правительство в отставку

9 ноября в 17:20

После отставки правительства у президента Эстонии будет две недели, чтобы выбрать кандидата в премьер-министры.

Таави Рыйвас
Таави Рыйваса отправили в отставку
Delfi.ee
Парламент Эстонии выразил вотум недоверия премьер-министру Таави Рыйвасу.

За вотум проголосовали 63 депутата из 101. В их числе как депутаты от трех оппозиционных партий, инициировавших вотум недоверия, так и часть депутатов от коалиционных партий. Против выражения недоверия были 28 депутатов.

Вотум недоверия премьеру означает автоматическую отставку всего правительства.

После отставки правительства у президента будет 14 дней для того, чтобы выбрать кандидата в премьер-министры. В свою очередь у кандидата будет 14 дней на то, чтобы сформировать новое правительство, состав которого он затем предложит парламенту на утверждение.

Таави Рыйвасу возглавлял правительство Эстонии с марта 2014 года

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Напомним, что парламент Эстонии 3 октября на безальтернативной основе избрал президентом Керсти Кальюлайд. На посту она сменила Тоомаса Хендрика Ильвеса, который пробыл две каденции и, согласно конституции, больше не мог занимать эту должность.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Эстония парламент
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