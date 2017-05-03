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Парламент Британии официально распущен перед выборами

3 мая в 10:24

Парламент прекратил свою работу за 25 рабочих дней до выборов.

Англия Лондон Великобритания
Нынешний состав парламента Британии завершил свою работу
samot / Depositphotos
Парламент Британии официально прекратил свою деятельность перед досрочными выборами в июне. Согласно регламенту, нынешний состав парламента потерял свои полномочия за 25 рабочих дней до выборов нового состава.

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Недавно премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить выборы на три года раньше срока. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги парламент выборы Великобритания Мэй
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