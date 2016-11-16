Парламент Болгарии принял отставку правительства Борисова

Итоги голосования на президентских выборах указывают на то, что народ хочет изменений, заявил уходящий в отставку премьер-министр.

Кабинет министров Болгарии уходит в отставку tourdream.net

Болгарский парламент принял отставку правительства под руководством премьер-министра

Как сообщает агентство Novinite, в поддержку данного решения проголосовали 218 парламентариев. Два человека – воздержались, но голосов против подано не было.

Отмечается, что Борисов поблагодарил своих партнеров из правительства за стойкость, а также поздравил новоизбранного президента страны Румена Радева с победой на выборах, отметив, что голосование было справедливым.

Уходящий в отставку премьер отметил, что итоги голосования в воскресенье продемонстрировали, что народ хочет изменений, "чего-то нового, того, за что они голосовали".

Напомним, Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о намерении подать в отставку после того, как данные экзит-полов засвидетельствовали победу кандидата от Болгарской социалистической партии Румена Радева на выборах президента 13 ноября.

14 ноября ЦИК Болгарии сообщил, что по итогам обработки 100% протоколов, кандидат от Болгарской социалистической партии Румен Радев победил на выборах президента страны.

В ходе второго тура выборов Радев получил 59,37% голосов. Его оппонент – кандидат от правящей партии ГЕРБ Цецка Цачева, получила 36,16%. Почти пять процентов избирателей (4,47%) проголосовали против всех.