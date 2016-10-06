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Парижское соглашение по климату начнет действовать с 4 ноября

6 октября в 07:26


Соглашение ратифицировало минимально необходимое число государств.

Углекислый газ
Парижское соглашение по климату будет действовать с ноября
Парижское климатическое соглашение вступит в силу 4 ноября 2016 года, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает Центр новостей ООН.

Для вступления соглашения в силу нужно 30 дней от момента, когда его ратифицировало минимально необходимое количество стран.  5 октября к кругу его участников присоединились Канада, Боливия, Непал, Европейский союз и ряд стран ЕС. Накануне среди государств, ратифицировавших соглашение, появилась Новая Зеландия.

Всего соглашение ратифицировали уже 72 страны, на которые припадает более 56% выбросов парниковых газов в мире.   

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Как сообщалось, 12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Подробнее читайте в колонке генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в "Зеркале недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги соглашение ратификация ООН выбросы
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