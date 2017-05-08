В Париже полиция применила слезоточивый газ

Правоохранители разогнали наиболее воинственных противников Макрона.

Протестовать против Макрона вышла, в основном, молодежь

После сообщений о победе Эммануэля Макрона на президентских выборах по Франции произошли стычки полиции с противниками новоизбранного президента, сообщает Le Parisien

На северо-востоке Парижа собрались сотни сторонников леворадикальной партии, которые вышли выразить свой протест. Против них полицейские применили слезоточивый газ, после чего окружили.

Протесты охватили также города Гренобль, Пуатье, Страсбург, Лион, Нант и Монпелье. В Нанте на улицы вышли 400 человек. Правоохранители также разогнали их слезоточивым газом. В результате столкновений был ранен один полицейский и один независимый фотограф. Полиция задержала 13 человек, из них семерых арестовала.

Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции по данным экзит-поллов. По данным опросов, за Макрона проголосовали от 65,5 до 66,1% пришедших на участки французов. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали от 33,9 до 34,5% избирателей.

7 мая прошел второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.