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Париж засверкал рождественской иллюминацией

22 ноября в 14:25

Для праздничной подсветки используются энергосберегающие технологии.

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Фото Jean-Baptiste Gurliat / Mairie de Paris

Вечером 21 ноября в центре Парижа на Елисейских полях включили рождественскую иллюминацию. Администрации города удалось значительно снизить расход электричества на иллюминацию благодаря современной LED-технологии.

Подсветка будет включена до полуночи, а на Рождество и Новый год будет работать всю ночь. Гирлянды на Елисейских полях будут висеть до 8 января.

Французские СМИ публикуют фотографии с открытия иллюминации.

По материалам: ZN.UA , Euronews ,
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Тэги иллюминация Рождество Париж
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