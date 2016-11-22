Париж засверкал рождественской иллюминацией

Для праздничной подсветки используются энергосберегающие технологии.

Вечером 21 ноября в центре Парижа на Елисейских полях включили рождественскую иллюминацию. Администрации города удалось значительно снизить расход электричества на иллюминацию благодаря современной LED-технологии.

Подсветка будет включена до полуночи, а на Рождество и Новый год будет работать всю ночь. Гирлянды на Елисейских полях будут висеть до 8 января.

Французские СМИ публикуют фотографии с открытия иллюминации.