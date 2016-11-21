Папа Римский разрешил священникам отпускать грех аборта

Франциск сделал это заявление в документе "апостольское письмо".

Папа Франциск сделал такое заявление 21 ноября NBCNews

Папа Римский Франциск разрешил на неопределенный срок всем рядовым римо-католическим священникам отпускать грех аборта — право, ранее принадлежавшее лишь епископам или специальным исповедникам.

"Я предоставляю всем священникам, в силу своего служения, право отпускать грехи тем, кто совершает аборты", - сказал Франциск, сообщает Reuters.



Папа Римский сделал это заявление в документе, известном как "апостольское письмо" 21 ноября.

Издание отмечает, что судя по заявлению Франциска в документе, что изменений в данном вопросе не будет, по крайней мере, до конца его папства.

Понтифик отметил, что аборт по-прежнему является тяжелых грехом, так как убивает невинную жизнь, но добавил, что "нет такого греха, который милость Божья не могла бы простить, когда покаянное сердце ищет примирения с Богом".

Напомним, в прошлом году Папа Римский Франциск. Такое решение считается важным шагом понтифика по обновлению образа католической церкви. В католическом учении аборт считается тяжким грехом, наказанием за который может быть отлучение от церкви. Как правило, отпускать грех аборта могут только представители духовенства или миссионеры. Своим же решением Франциск изменил устоявшийся порядок.

Ранее сообщалось, что митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский украинской православной церкви московского патриархата Александр Драбинко подписал обращение к властям о полном запрете абортов на территории Украины.

Ранее патриарх московский и всея Руси Кирилл Гундяев поставил свою подпись под обращением граждан о запрете абортов.