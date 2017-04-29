Папа Римский призвал представителей всех религий объединиться против терроризма

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Глава католической церкви выступил в исламском университете.

Папа Франциск выступил перед мусульманами vatican.va

Папа Римский Франциск призвал представителей всех религий объединиться в борьбе против радикалов, которые совершают теракты "во имя бога". Это заявление было сделано во время посещения понтификом одного из ведущих исламских учебных заведений мира - Университета аль-Азхар в Каире.

Папа принял участи в проходящей в Египетской столицу Международной конференции по миру, где также предупредил об опасностях популизма для международной стабильности, пишет DW.

Совместно с верховным имамом исламского университета Ахмедом аль-Тайибом Папа Франциск он почтил минутой молчания память погибших 9 апреля во время теракта в коптской церкви.

Напомним, 9 апреля в Египте прогремели четыре взрыва. В городе Танта террористы атаковали коптскую церковь и центр подготовки полицейских. Позднее взрыв прогремел в храме в Александрии, затем в городе сработала еще одна бомба. Жертвами теракта стали 45 человек, более 100 получили ранения .

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".