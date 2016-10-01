Папа Римский отслужил мессу на полупустом стадионе в Тбилиси

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За все 16 зарубежных поездок папы это была самая немногочисленная месса.

На мессу понтифика пришло около трех тысяч жителей Грузии

Папа Римский Франциск, который приехал с визитом в Грузию, отслужил мессу на практически пустом спортивном стадионе, после того как грузинская православная церковь посоветовала своим верующим не участвовать в католической службе.

На стадион, вмещающий 25 тысяч мест, вопреки ожиданиям, пришли лишь около трех тысяч жителей Грузии, сообщает BBC.

Ожидалось, что на церемонию в Тбилиси прибудет делегация грузинской православной церкви, однако этого не произошло. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили тоже не пришел на мессу.

За два дня до приезда Папы патриарх грузинской православной церкви Илия II издал заявление, где было сказано, что православные не могут посещать католические мессы за различия в доктринах, которые берут начало с раскола в 1054 году.

В том же заявлении грузинская патриархия назвала неприемлемыми негативные публичные заявления духовных лиц о понтифике.

В пятницу Папу Римского Франциска в Тбилиси встретили протестной акцией. Ее участники с плакатами "Ватикан - это духовный агрессор", "Держись подальше от Грузии, антихрист" выстроились вдоль трассы, ведущей из аэропорта в город.

В тбилисском аэропорту понтифика встречал президент Грузии с супругой и патриарх Илья II.

По официальным данным, в Грузии проживает чуть менее 1% католиков.

Папа Франциск, избранный на папский престол в марте 2013 года, постарался сделать свой вклад в улучшение межконфессиональных отношений.

В феврале состоялась историческая встреча Папы Римского Франциска и патриарха московского Кирилла. Считается, что главы двух конфессий до этого никогда не встречались.