Пан Ги Мун завершил карьеру в ООН

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Генсек ООН сегодня отработает последний день, встретит Новый год и уедет в Южную Корею, где, не исключено, будет бороться за пост президента страны.

Пан Ги Мун завершил работу в ООН un.org

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун 30 декабря официально попрощался с починными в Секретариате ООН. Уже сегодня, 31 декабря, генсек отработает свой последний день в должности и после празднования нового года уедет на родину в Южную Корею.

"Если мне и удалось добиться каких-то успехов, это результат общих усилий, а не только моих. Генеральный секретарь, даже если он обладает выдающимися способностями и полон желания, ничего не может сделать в одиночку. Я очень благодарен нашим сотрудникам, которые беззаветно преданы делу, они работают день и ночь, порой в очень опасных ситуациях", - сказал Генеральный секретарь ООН в интервью Службе новостей ООН.

Также Пан Ги Мун высказал мнение о новом генсеке ООН Антониу Гуттерише – португальце, который возглавит организацию с 1 января 2017 года: "Я знаю, что господин Гутерриш – человек высоких принципов. Он неравнодушен к чужой беде. И эти качества он уже проявил, когда занимал пост Верховного комиссара по делам беженцев. Я очень доволен тем, что государства – члены ООН выбрали в качестве моего преемника такого прекрасного человека".

В новогоднюю ночь Пан Ги Мун примет участие во встрече Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке, нажмет кнопку до наступления 2017 года, которая приведет в действие хрустальный шар, установленный на шпиле одного из небоскребов. А уже 3 января Пан Ги Мун вылетит в Южную Корею, где, не исключено, будет бороться за пост президента страны.

Как сообщалось, Пан Ги Мун может стать фаворитом президентской гонки на досрочных выборах в Южной Корее. Он возглавлял МИД этой страны до того, как стал Генсеком ООН.