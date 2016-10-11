Пан Ги Мун возложил на Асада ответственность за гибель 300 тысяч сирийцев

По мнению генсека ООН, США и РФ интенсивно работают над улучшением ситуации в Сирии, несмотря на некоторую "чувствительность" в отношениях.

Генсек ООН в очередной раз позитивно оценил "миротворческие усилия" РФ в Сирии, обвинив во всем Асада un.org

Генеральный секретарь ООНсчитает, что провальное правление сирийского президента Башара Асада привело к гибели 300 тысяч человек в этой стране.

Как заявил Пан Ги Мун в интервью Deutsche Welle, опубликованном в понедельник, 10 октября, "вопрос о будущем одного единственного человека, такого, как президент Асад, не должен тормозить процесс сирийского урегулирования".

В то же время, генсек Организации Объединенных Наций выразил уверенность, что без участия ООН нынешняя ситуация в Алеппо была бы более трагичной и кровавой, а также отметил, что над урегулрованием ситуации в Сирии "очень интенсивно" работают как США, так и Россия.

Пан Ги Мун назвал отношения между Вашингтоном и Кремлем "слегка чувствительными", добавив, что настойчиво попросил обе стороны восстановить перемирие, для того чтобы ООН смогла принять гуманитарные меры для спасения 5 миллионов человек, которые находятся в занятых войсками или труднодоступных районах Сирии.

Генсек также скептически оценил перспективы Совета Безопасности ООН.

"Учитывая мощные изменения в мире, в самой природе вещей лежит желание стран-членов ООН создать такой Совет Безопасности, который бы в первую очередь отвечал за международную безопасность и мир. Но, к сожалению, до сих пор они оказались не в состоянии о чем-либо договориться", – признал Пан Ги Мун.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии. Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".