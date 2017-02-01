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Пан Ги Мун передумал баллотироваться на пост президента Южной Кореи

1 февраля в 11:05

Бывший генсек ООН решил уйти из политики.

Пан ги мун
Пан Ги Мун объявил о завершении политической карьеры
un.org
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о том, что не намерен претендовать на пост президента Южной Кореи, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

"Я уйду из политики. Мне жаль, что разочаровал многих людей", - сказал он на пресс-конференции в парламенте после встречи с руководителями консервативных партий.

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В начала января в США брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна предъявили обвинения в попытке дать взятку чиновнику ближневосточной страны, чтобы уговорить его приобрести комплекс зданий за государственные деньги. Племянник Пан Ги Муна был арестован и позже вышел под залог в 250 тысяч долларов. Его отца (брата экс-генсека ООН) власти арестовывать не стали. На родине Пан Ги Муна в Южной Корее его самого обвинили (но СМИ, а не правоохранительные органы) в получении взятки в размере 230 тысяч долларов США.

Ранеее сообщалось, Пан Ги Мун может стать фаворитом президентской гонки на досрочных выборах в Южной Корее. Он возглавлял МИД этой страны до того, как стал Генсеком ООН.

 

По материалам: Интерфакс
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Тэги ООН Корея президент обвинение
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