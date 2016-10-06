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Пан Ги Мун назвал кандидатуру Гутерреша на должность Генсека ООН "супервыбором"

6 октября в 17:48

Нынешний глава организации похвалил своего вероятного преемника за хорошие навыки и знания ситуации в мире.

Пан ги мун
Пан Ги Мун не против, чтобы Гутерреш стал его преемником.
un.org
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун доволен тем, что скорее всего его преемником станет бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш.

"Я знаю Гутерреша очень хорошо и считаю, что это супервыбор", - цитирует Reuters слова главы ООН в Риме после встречи с президентом Италии.

"Его опыт в качестве премьер-министра Португалии, его широкие знания о делах в мире и его живой интеллект сослужат ему добрую службу во главе ООН в такой нелегкий период", - добавил Пан Ги Мун.

Издание New York Times писало, что Антониу Гутерреш может стать реформатором ООННа посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.

На сегодняшний день на пост генсека ООН претендуют 10 человек. Напомним, Антониу Гутерриш лидировал с первого раунда голосования в Совбезе ООН. Тогда его ближайшим преследователем являлся экс-президент Словении Данило Тюрка.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ООН секретарь
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