Пан Ги Мун может стать фаворитом президентской гонки на досрочных выборах в Южной Корее

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По данным соцопросов, почти 30% граждан Южной Кореи хотят видеть экс-генсека ООН президентом страны.

Пан Ги Мун имеет все шансы стать новым президентом Южной Кореи un.org

Экс-генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун может стать наиболее популярным кандидатом на должность президента Корейской Республики в случае досрочной отставки действующего президента страныиз-за скандала с причастностью ее близкой подруги к коррупции.

Об этом в статье для ZN.UA пишет политолог, журналист-международник Виктор Каспрук. По его словам, если Пак Кын Хе решится подать в отставку, то досрочные выборы в стране должны будут состояться в течение 60 дней.

При этом, по данным соцопроса, проведенного авторитетными СМИ, наибольшей популярностью среди избирателей пользуется корейский политик Пан Ги Мун, который в этом году уходит с поста главы ООН.

"Прежде всего можно говорить о потенциальном фаворите — экс-генеральном секретаре ООН Пан Ги Муне. Во время опроса, проведенного одной из наиболее влиятельных ежедневных южнокорейских газет JoongAng Ilbo в мае 2016 г., 28,4% респондентов заявили, что хотели бы видеть его следующим президентом Кореи. При этом во время опроса он получил больше поддержки, чем какой-либо другой потенциальный кандидат", – говорится в статье.

Сам Пан Ги Мун в комментарии агентству Reuters рассказал, что "чувствует ожидание многих людей в Корее, что должен работать для лучшего будущего своей страны". Он также заявил, что будет решать вопрос о своем будущем в январе, когда истечет срок его полномочий на должности генсека ООН.

Каспрук указывает, что лидер оппозиции Мун Дже Ину, который с большой вероятностью станет соперником Пан Ги Муна на выборах, согласно опросу, получил в рейтинге лишь 18% голосов.

Напомним, 12 ноября на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе вышли десятки протестующих. Протесты вызваны скандалом из-за вмешательства в государственные дела близкой подруги корейского лидера.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.

Выяснилось, что речи правила Чхве Сун Силь, которую оппозиция называет "гадалкой". Следователи подозревают ее во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.

По версии следствия, она вынуждала предпринимателей жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам, помогала при выборе помощников президента и даже выбирала одежду для Пак Кын Хе.

Чхве Сун Силь арестована, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении властью.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".