Пан Ги Мун лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Южной Кореи

Рейтинг Пан Ги Муна поднялся после заявления генсека о желании вернуться в Южную Корею.

Пан Ги Мун опережает экс-лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина un.org

Генсек ООН Пан Ги Мун опережает экс-лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других кандидатов в президенты страны согласно проведенному агентством RealMeter опросу общественного мнения.

Популярность Пан Ги Муна за неделю возросла на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных.

Мун Чжэ Ина поддерживают 23,1% корейцев. За лидера Демократической партии Ли Чжэ Мена высказались 12,3%, предпринимателя и программиста Ан Чхоль Су поддерживают 8,2% опрошенных.

Рейтинг Пан Ги Муна поднялся после заявления генсека о желании вернуться в Южную Корею и посвятить себя развитию страны.

Полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна заканчиваются 31 декабря 2016 года. Антониу Гутерриш будет находиться на этой должности с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

Сообщалось, что корейские СМИ обвинили Пан Ги Муна в получении 230 тысяч долларов взятки.

Как сообщалось, Пан Ги Мун может стать фаворитом президентской гонки на досрочных выборах в Южной Корее.

12 ноября на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе вышли десятки протестующих. Протесты вызваны скандалом из-за вмешательства в государственные дела близкой подруги корейского лидера.