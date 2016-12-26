Пан Ги Мун лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Южной Кореи

Рейтинг Пан Ги Муна поднялся после заявления генсека о желании вернуться в Южную Корею.
Популярность Пан Ги Муна за неделю возросла на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных.
Мун Чжэ Ина поддерживают 23,1% корейцев. За лидера Демократической партии Ли Чжэ Мена высказались 12,3%, предпринимателя и программиста Ан Чхоль Су поддерживают 8,2% опрошенных.
Рейтинг Пан Ги Муна поднялся после заявления генсека о желании вернуться в Южную Корею и посвятить себя развитию страны.
Полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна заканчиваются 31 декабря 2016 года. Антониу Гутерриш будет находиться на этой должности с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.
Сообщалось, что корейские СМИ обвинили Пан Ги Муна в получении 230 тысяч долларов взятки.
Как сообщалось, Пан Ги Мун может стать фаворитом президентской гонки на досрочных выборах в Южной Корее.
12 ноября на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе вышли десятки протестующих. Протесты вызваны скандалом из-за вмешательства в государственные дела близкой подруги корейского лидера.112 Украина